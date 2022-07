O piscicultor Igor César Davoglio possui 14 tanques e duas represas que são abastecidas com a água da chuva.

Um produtor que possui uma represa de 22 hectares pesca cerca de 200 toneladas de peixe por ano, em Mato Grosso, caso a época de chuva seja estável durante o período. O piscicultor Igor César Davoglio possui 14 tanques e duas represas que são abastecidas com a água da chuva.

Mato grosso já ocupou o primeiro lugar na produção de pescado do Brasil, mas, atualmente, não aparece nem entre os três primeiros do ranking. Igor César disse que comprou a propriedade em 2000 e que a atividade começou apenas para consumo próprio. No entanto, a produção foi tão grande, que acabou vendendo a outra parte.

Os clientes gostaram e o pscicultor começou a fazer os investimentos na área.

"Com os represamentos que nós fizemos, temos água em abundância nas represas. Tenho também uma central de bombeamento que eu levo para a parte cima na época da seca. Na chuva não tenho problema, porque a própria chuva escorre e faz com que os tanques fiquem cheios", disse.