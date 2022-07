Nova Monte Verde recebeu na última semana 300 toneladas de calcário dolomítico em mais uma ação da gestão municipal voltada para o pequeno agricultor. O aditivo mineral foi destinado ao município pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF-MT).

Contudo, para que chegasse até o pátio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deveria ser retirado no município de Nobres distante 790 km. Visando priorizar o atendimento ao pequeno produtor, o Prefeito Edemilson Marino dos Santos sinalizou para o Governo do Estado que a administração municipal entraria com a contrapartida arcando totalmente com o valor do frete.

Uma ação conjunta mobilizando várias secretarias permitiu nesse caso que quem ganha em primeiro lugar é o pequeno produtor, que terá a oportunidade de agregar tecnologia no processo e de forma indireta toda população que será beneficiada pelas divisas geradas com a melhora e o aumento de produção, ressaltou o Prefeito.

O município pretende atender cerca de 120 propriedades nessa primeira etapa. Além de fornecer o calcário de forma totalmente gratuita, a Prefeitura de Nova Monte Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vai disponibilizar a assistência técnica necessária para orientar os produtores sobre uso e sua aplicação do aditivo mineral.

Será prestada também toda assistência no envio e manuseio das amostras, além da interpretação das análises solicitadas. Para ser contemplado, o produtor deverá fazer a inscrição no Programa Permanente de Assistência Técnica da Secretaria de Agricultura (PROPATEC). Os cadastros já estão sendo feitos.

“Basta nesse primeiro momento realizar o cadastro diretamente na Secretaria de Agricultura e aguardar o agendamento do Curso de Amostragem de Solo. Após o curso a entrega do calcário terá início”, explicou o Prefeito Edemilson.

O calcário dolomítico corrige a acidez do solo, tornando-o mais propício à disponibilidade de nutrientes essenciais para as plantas. Ele é composto por níveis adequados de cálcio e magnésio, dois elementos essenciais para reduzir a acidez e elevar a qualidade do solo.

Entre os principais benefícios para a agricultura estão: alta concentração de nutrientes, aumento do pH, eliminação de elementos tóxicos, melhora das condições biológicas do solo e prática sustentável.