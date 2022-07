A secretaria de Agricultura e Pecuária de Alta Floresta divulgou nesta semana, o Boletim Agrometeorológico, que contém análise das condições meteorológicas e agrícolas ocorridas no primeiro semestre de 2022, visando auxiliar no planejamento e nas ações do setor agropecuário.

O levantamento trás o volume de precipitação pluviométrica, temperatura, humidade relativa do ar e outras informações coletadas na estação meteorológica de superfície, situada na unidade II da UNEMAT de Alta Floresta, referente a janeiro a junho de 2022.

Os números mostram que no período acumulado foram 779,80 mm de chuva no período, o mês com maior volume foi janeiro com 224,40 mm, após abril, a quantidade de chuva reduziu significativamente em Alta Floresta, no mês de maio 19,40 mm e junho 5 mm.

O boletim também trás a temperatura média mensal, sendo que maio e junho são os meses que apresentaram maior média, já quanto a umidade relativa do ar, os maiores registros ocorreram de janeiro a março.