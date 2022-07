Na segunda-feira (11), a equipe da Secretaria de Agricultura de Paranaíta esteve em atividade de campo no Assentamento São Pedro, Comunidade Bom Jesus MT-208, na propriedade da produtora Regina Krause, ela atua com vários segmentos da agricultura em sua propriedade e uma delas é a produção de mel.

Na ocasião, as técnicas da prefeitura realizaram revisão do apiário, esta visita é um trabalho continuo que a gestão municipal em apoio aos moradores do campo, o que tem alcançado resultado expressivamente positivo para nossos produtores rurais, lembrando que há 60 dias atrás a técnica fez algumas adaptações necessárias no apiário, e nesta visita foram avaliadas as mudanças solicitadas, Regina tem 5 colmeias na propriedade para produção de mel.

“Pela avalição prévia neste apiário, a produtora poderá colher cerca de 70 kg de mel na maior colmeia e 15 kg na menor, esta variação ocorre dependendo da quantidade das melgueiras e florada da estação do ano”. Comentou a técnica Dayene Magri