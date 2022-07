Para participar, não é necessário se inscrever. É preciso apenas identificar a região mais próxima da sua comunidade e comparecer no dia do evento.

As oficinas comunitárias para o Plano Municipal de Agricultura Familiar de Alta Floresta serão realizadas entre os dias 18 e 23 de julho. O evento tem o objetivo de debater sobre os desafios e ações para fortalecimento do segmento no município da Amazônia mato-grossense.



Os agricultores e agricultoras familiares da região são bem-vindos. Veja a lista dos locais em que serão realizadas as oficinas e horários abaixo.



De acordo com o gestor de projetos do Instituto Centro de Vida (ICV), Eriberto Muller, é importante que os agricultores participem e contribuam na construção do plano municipal.



“É aberto a quem puder participar, agricultoras, agricultores, jovens, filhos dos agricultores, empresas, instituições que trabalham com a agricultura familiar em Alta Floresta. O foco é em todas as cadeias voltadas para a agricultura familiar”, explicou.



Para participar, não é necessário se inscrever. É preciso apenar identificar a região mais próxima da sua comunidade e comparecer no dia do evento. Para demais dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Agricultura pelo (66) 3521-4001.



“As oficinas são abertas à participação, a intenção é que todo mundo que seja relacionado ao tema possa participar e contribuir”, disse.



As oficinas comunitárias são uma realização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Alta Floresta, com apoio do ICV e da Secretaria Municipal de Agricultura e financiamento do Walmart.



Veja os locais das oficinas.



18 de julho: Escola Castelo Branco - Comunidade Santa Rita (das 7h às 11h)

19 de julho: Escola Rodrigues Alves, Comunidade Jacamim (das 9h às 15h)

20 de julho: Barracão da Comunidade Sol Nascente, Comunidade Sol Nascente (das 13h às 17h)

21 de julho: Barracão da AMOVIR, Vila Rural 1, Entorno da cidade (das 13h às 17h)

22 de julho: Escola Mundo Novo, Comunidade Mundo Novo (das 13 às 17h)

23 de julho: Clube de Mães, Comunidade Santa Lúcia (das 18h às 22h)