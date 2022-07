Em todo o estado são mais de 140 mil pessoas atuando como pecuaristas.

Nesta sexta-feira (15) é celebrado o Dia do Pecuária. Em todo o estado são mais de 140 mil pessoas atuando nesta atividade. Com um um rebanho de 32 milhões de cabeças, Mato Grosso é líder do segmento no país. Celso Nogueira, 66 anos, está há cerca de 40 anos na atividade. E a história dele com o setor começou bem cedo, ainda menino, no interior do Rio de Janeiro.