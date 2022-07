Mato Grosso se mantém como o principal polo brasileiro de produção agropecuária, de acordo com a estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2022, divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Em números absolutos, o VBP de Mato Grosso atingiu o patamar de R$ 226,4 bilhões e corresponde a 18,24% do VPB nacional, estimado em R$ 1,241 trilhão. No comparativo com o ano anterior, o VPB de Mato Grosso aumentou quase R$ 16 bilhões e saltou de R$ 209,5 bilhões para as cifras atuais.

Os dados consolidam Mato Grosso no topo do ranking nacional de produção agropecuária, à frente dos estados de São Paulo (12,7%), Paraná (11,8%) e Minas Gerais (11,4%). As maiores contribuições para o resultado mato-grossense vieram da soja, milho, algodão e da carne bovina.

Somente a bovinocultura representou o montante de R$ 26,8 bilhões do VPB nacional e superou o VPB registrado da produção de frangos, leites e suínos, por exemplo.

O que é o VBP?

O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento.

O VBP é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil.

O valor real da produção, descontada a inflação, é obtido pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade é mensal.