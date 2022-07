As exportações da carne bovina de Mato Grosso registraram um aumento no mês de junho deste ano, no comparativo com o mês anterior. A quantidade exportada em equivalente de carcaça aumentou 7,47%, o que representa 45,56 mil toneladas de carne.

Com o aquecimento da demanda externa pela proteína, a receita total também registrou valorização de 15,16% em comparação com o mês anterior, o que gerou um valor de US$ 244,83 milhões.

Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), divulgados também no boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) desta semana.

Dentre os países importadores da carne mato-grossense, a China e Hong Kong se mantiveram como os principais players.

Juntos, eles representaram 75,14% do volume total exportado. Somente o gigante asiático aumentou sua importação em 20,32% neste mês no comparativo com o mês de maio.

O país adquiriu 34,23 mil toneladas de carne, o que resultou numa receita de US$ 193,06 milhões. Esse valor representou 78,85% do capital total gerado pelas exportações mato-grossenses.