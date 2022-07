De janeiro a junho deste ano, o Porto de Paranaguá, no Paraná, embarcou 221% a mais de milho em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram enviadas quase dois milhões de toneladas, ante as 600 mil toneladas no 1° semestre de 2021.

Os dados são da Portos do Paraná. Só em junho, o volume exportado alcançou quase 355 mil toneladas. A administradora ressalta, porém, que os embarques são provenientes dos estoques e não da safra nova, em colheita atualmente no Centro-Sul.

A empresa disse ainda que a necessidade de abrir espaço para receber a nova safra não é a única explicação para a alta. De acordo com a administradora, a guerra na Ucrânia "também impulsionou, e muito, os embarques, em especial nos últimos meses".

Em guerra, a Ucrânia não está conseguindo cumprir contratos de exportação do grão.

A Portos do Paraná explica que o Brasil entrou nessa quota de mercado porque ainda tinha estoques, com boas margens de preço. Ou seja, teve demanda e oferta", destaca a empresa. O milho embarcado foi produzido basicamente em três estados: Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Egito, Irã, Espanha, Coreia do Sul e Portugal são os principais países que compraram o produto exportado.