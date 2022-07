A parceria da Prefeitura de Paranaíta com o Governo de Mato Grosso através da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar de Mato Grosso, (SEAF/MT),objetiva ofertar qualidade e sustentabilidade produtiva e desenvolver o segmento leiteiro.

Os resfriadores recebidos da SEAF e entregues aos produtores foi por meio de indicação da Vereadora Soninha Berlanda, e irão garantir mais rentabilidade, auxiliando o homem do campo, ajudando as famílias a se manterem na atividade do rebanho leiteiro, que é um dos principais intuitos da Gestão do Prefeito Osmar Moreira, com isso busca-se contribuir e fortalecer a economia local promovendo mais emprego e renda para o município de Paranaíta.

Os 04 produtores contemplados foram todos do Assentamento São Pedro, que tem um grande aptidão para a produção leiteira:

Wilson Ribeiro Campos, Sítio Santa Rita (Comunidade Bom Jesus), Dilson Ferreira da Silva, Sítio Santo Anastácio (Comunidade Sombra da Manhã), Valdir Aparecido De Souza, Sítio Vale da Serra (Comunidade São Miguel), Aparecido Lacerda Angote, Sítio Nossa Senhora de Aparecida (Comunidade Serra Dourada).