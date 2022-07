Houve um aumento de 32% nas exportações no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Mato Grosso liderou as exportações de carne bovina no país. No primeiro semestre deste ano houve um aumento de 32% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado se deu às técnicas de manejo que permitem criar os animais e fazer o plantio de grãos na mesma propriedade.

O estado possui mais de 32 milhões de cabeças de gado. De acordo com o diretor técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Francisco Manzi, a técnica de agricultura e pecuária em uma mesma propriedade se expandiram para outras áreas do estado.