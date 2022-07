A Secretaria de Agricultura esteve em atividade de campo vistoriando os rebanhos que receberam embriões geneticamente modificados, trabalho de parceria entre Prefeitura de Paranaíta e Sebrae, hoje os embriões já estão com meses de vida.

A técnica da Prefeitura esteve na propriedade do Produtor de Leite Marcos Cruz no sitio Santa Luzia, antiga Comunidade Santa Terezinha na 2ª Sul, Sr. Marcos faz parte do Programa Paranaíta + Agro que contribui para melhorias na produção de Leite, na qual o Prefeito Osmar Moreira tem ofertado assistência técnica continuada, além de colaborar com maquinários, incentivando a Agricultura Familiar do município.

Segundo Marcos Cruz a propriedade é de sucessão familiar, seu Pai José Francisco chegou no Município há cerca de 42 anos juntamente com sua família, e hoje o filho de Marcos, Santiago Souza Cruz poderá herdar essa atividade pois tem aptidão no segmento rural, atualmente o produtor está tirando cerca de 80 litros de leite chegou a tirar 320 litros e tem a intenção com o melhoramento de seu rebanho leiteiro chegar a 500 litros por dia em sua propriedade, a Gestão municipal visa garantir alternativas aos produtores rurais para manter as famílias na zona rural melhorando as atividades no campo, com difusão de tecnologias avançadas que ajuda no melhoramento financeiro e administrativo nas pequenas propriedades.