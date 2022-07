A UPL, uma das quatro maiores companhias de proteção de cultivos e soluções agrícolas sustentáveis do Brasil, é apoiadora do Confina Brasil 2022, pesquisa-expedicionária promovida pela Scot Consultoria que está cruzando o país para visitar e mapear propriedades rurais focadas na pecuária de corte intensiva. O objetivo do projeto é coletar informações e conhecimento sobre as melhores práticas aplicadas em confinamentos e semiconfinamentos nas diversas regiões brasileiras, que contribuem para o aumento da produtividade nos diversos sistemas de produção.

"Um dos pilares da UPL é contribuir para o desenvolvimento do setor produtivo por meio de soluções eficazes para combater os problemas enfrentados no campo. Estar presente nessa expedição, que mapeará 2,5 milhões de animais entre junho e outubro, é uma grande oportunidade de aprimorar nosso conhecimento e estreitar ainda mais as relações com os pecuaristas", afirma o gerente de marketing para os mercados pastagem e cana da UPL Brasil, João Mancine.

A edição 2022 do Confina Brasil começou em 20 de junho e terminará em 28 de outubro. Nesse período, 210 fazendas serão visitadas em cinco rotas: de 20/6 a 1/7, em São Paulo e no Triângulo Mineiro; de 11/7 a 22/7, no Mato Grosso do Sul e no Centro-Sul do Mato Grosso; de 8/8 a 19/8, no Oeste do Mato Grosso e no Centro-Sul de Rondônia; de 5/9 a 16/9, no Norte do Pará e no Maranhão; de 17/10 a 28/10, em Goiás e no Oeste de Minas.

"Durante as visitas às propriedades rurais, representantes de nossas equipes acompanham a coleta de dados e contribuem com discussões sobre manejo de pastagens. Ao fim da expedição, as informações se transformarão em estudo único, que será disponibilizado gratuitamente, beneficiando toda a cadeia pecuária", comenta Wallace Fabian Barbosa, consultor de desenvolvimento de mercado da UPL Brasil.

A UPL possui soluções reconhecidas para a proteção e a saúde vegetal das pastagens. Contra os insetos, por exemplo, a companhia desenvolveu Sperto, tecnologia com amplo espectro de controle, que oferece os melhores efeitos de choque e residual, eliminando as cigarrinhas das pastagens. Em biossoluções, a UPL conta com o fertilizante organomineral K-tionic e os fisioativadores Raizal e Nitrozal – todos com alta performance, que ajudam os pecuaristas a produzir mais pasto, mais alimento disponível para gado e aumentado a eficiência da sua produção, com maior número de cabeças de gado por hectare.

"Essas soluções integram nossa proposta de manejo 'Pasto Forte', no âmbito do nosso exclusivo programa Pronutiva, que integra o uso de soluções para proteção de cultivos com as mais modernas tecnologias de biossoluções. As tecnologias de biossoluções incluem produtos biológicos e de nutrição inovadora, além dos fisioativadores, que estimulam as plantas a se desenvolverem com mais vigor, produtividade e qualidade", finaliza Mancine.