De acordo com o profissional, o principal objetivo do planejamento agrícola, é garantir a correta utilização dos defensivos, reduzindo os riscos relacionados à aplicação e ao uso inadequado dos produtos. “Isso significa que, seguindo as orientações técnicas, não haverá riscos ao aplicador, bem como será respeitado o limite de resíduos definido por órgãos reguladores, tornando o alimento seguro para consumo”, salienta.

O receituário agronômico reúne, entre outros dados, as informações de bula dos produtos, de acordo com a recomendação dos fabricantes e respeitando as leis em vigor. “Para que as aplicações sejam mais precisas, a receita inclui também recomendações de dosagem, alvos (pragas e doenças contra as quais o insumo é eficaz) e culturas”, detalha o engenheiro agrônomo. Há ainda recomendações sobre a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) para garantir a segurança dos trabalhadores rurais.

O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) representa a indústria de produtos para defesa vegetal no Brasil há mais de 80 anos. Reúne 26 associadas, distribuídas pelos diversos Estados do País, o que representa aproximadamente 40% do setor. Com o objetivo de defender, proteger e fomentar o setor, o Sindiveg atua junto aos órgãos governamentais e entidades de classe da indústria e do agronegócio pelo benefício da cadeia nacional de produção de alimentos e matérias-primas. Entre suas principais atribuições estão as relações institucionais, com foco em um marco regulatório previsível, transparente e baseado em ciência, e a representação legitima do setor com base em dados econômicos e informações estatísticas. A entidade também atua fortemente para promover o uso correto e seguro, levando conhecimento e educação aos produtores e respeitando meio ambiente, leis e normas. Para mais informações, acesse www.sindiveg.org.br.