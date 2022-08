O controle da planilha de custos é essencial para a lucratividade e o sucesso da pecuária, considerando as reduzidas margens da atividade. E isso vale em todas as etapas do processo, incluindo atividades que às vezes podem passar despercebidas, como embarque e recepção do gado ou caminhões com insumos. “Ter equipamento para pesagem na propriedade é essencial nesse processo”, explica o zootecnista Gustavo Trivelin, coordenador de marketing da Coimma, empresa líder no mercado de troncos e balanças para pecuária. “Além de ser uma ferramenta imprescindível de gestão, ajuda a evitar fraudes ou até erros humanos, protegendo o investimento. Essa atenção é particularmente importante no confinamento, especialmente em um ano de custo elevado de animais de reposição e valorização dos insumos nutricionais”.

Gustavo Trivelin recomenda que o controle das operações de confinamento inclua o uso de balanças rodoviárias. “É extremamente importante que todos os insumos recebidos sejam auditados, seja um caminhão de boi magro ou um caminhão de grãos. Antes do descarregamento, o veículo deve passar pelo equipamento de pesagem, certificando que o valor pago pelo peso está correto”, destaca.

O profissional da Coimma recomenda atenção também na hora de embarcar os bois terminados. “Mesmo depois do processamento no curral e o registro do peso individual dos animais, o caminhão de transporte bovino precisa passar pela balança rodoviária para verificar o peso total carregado, para posteriormente ser comparado quando a carga animal chegar ao frigorífico”.

A balança rodoviária possibilita o gerenciamento de informações dos produtos e insumos enviados ou recebidos. “A implantação de uma balança rodoviária no confinamento reduz as perdas na operação e proporciona agilidade, já que basta o caminhão subir no equipamento que os dados são digitalmente calculados. A balança rodoviária da Coimma, possui um painel indicador resistente e assertivo, o que facilita a coleta de informações”.

O equipamento conta com o Indicador WT27-R Gráfico, que é à prova de interferência eletromagnética, tornando-se um componente extremamente resistente. A balança também é compatível com células de carga digitais e analógicas. As células de carga digitais possuem circuito eletrônico interno, que monitora e garante a segurança na transmissão de dados, minimizando falhas na pesagem e levando confiabilidade nas informações geradas.

Além da balança rodoviária de concreto, que é o modelo mais tradicional do mercado, a Coimma possui também a balança rodoviária versão metálica. Um grande diferencial da balança rodoviária metálica Coimma é a viabilidade de sua instalação em áreas arrendadas ou confinamentos temporários. “Além de reduzir o custo de investimento de obra civil, por ser toda de aço, a balança metálica é modular, podendo ter sua dimensão ampliada ou ser carregada para outro ambiente e reinstalada”, diz Gustavo Trivelin.

Como diferencial, a Coimma oferece equipamentos robustos, com longa vida, alta qualidade de acabamento e assistência técnica especializada em atender empresas pecuárias. Com componentes de qualidade superior, as balanças rodoviárias Coimma foram projetadas em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).