Como o serviço veterinário deve agir em caso de uma emergência zoossanitária? Foi com esse objetivo que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso (Indea-MT), realizaram um exercício prático simulando um caso fictício de febre aftosa para preparar as equipes nas mais diversas situações, em caso de ocorrência de focos de uma doença emergencial no Brasil.

O treinamento, realizado no município de Juscimeira, no período de 30 de julho a 05 de agosto, envolveu mais de 236 pessoas e incluiu em sua parte teórica, além da febre aftosa, abordagens sobre a peste suína africana, peste suína clássica e influenza aviária.

“O exercício simulado teve como objetivo preparar os servidores para a organização da cadeia de comando e cumprimento dos protocolos que devem ser adotados em uma situação real de surgimento de um foco da doença, como: barreiras sanitárias, desinfecção de veículos e instalações, simulação de abate de animais e outras ações nas propriedades rurais”, explica o diretor de Saúde Animal, Geraldo Moraes.

Durante o treinamento, foi instalado um Centro de Operações de Emergência Zoossanitária para que os participantes do serviço veterinário oficial brasileiro praticassem a organização e os procedimentos técnicos como a vigilância e investigação clínica e epidemiológica, biossegurança, colheita e envio de amostras para diagnóstico laboratorial, eliminação de focos, limpeza e desinfecção de instalações e controle e inspeção do trânsito de veículos na região, assim como o uso de softwares para coleta e processamento de dados e gestão da informação. Também foram exercitadas atividades de planejamento, proposição de uma zona de contenção e atividades de comunicação de risco e educação em saúde animal.

Tendo em vista que o estado do Mato Grosso já se prepara para se tornar zona livre de febre aftosa sem vacinação, a atividade é uma das orientações contidas no Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-PNEFA) para a retirada da vacina contra a doença.

Participaram da ação auditores fiscais federais agropecuários, médicos veterinários e técnicos dos órgãos estaduais de sanidade agropecuária das 27 unidades federativas, além de servidores da Defesa Civil, forças de segurança pública, Exército Brasileiro, representantes do Centro Panamericano de Febre Aftosa (Panaftosa), do Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) da Bolívia, e do Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) do Paraguai.

Além do Mapa e Indea-MT, o exercício simulado recebeu o apoio do Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (FESA), do Fundo de Sanidade e Desenvolvimento da Suinocultura Mato-Grossense (FSDS) e da Prefeitura Municipal de Juscimeira.