Nesta terça 09 e 10 de agosto a equipe da Secretaria de Agricultura esteve em atividade de campo, onde realizou a visita Técnica na propriedade dos produtores Andrei de Melo e Lucineia Aparecida de Melo moradores da Comunidade Sombra da manhã Assentamento São Pedro.

As atividades são na área da Apicultura, o atendimento teve a finalidade de colaborar com os iniciantes neste segmento, que atualmente conta 04 colmeias de abelhas. No sítio da família foram realizados os seguintes serviços, revisão e correção nas colmeias com verificação de população na qual foi observada a necessidade de fazer a transferência de crias e transferência de enxames.

Feitos todos os procedimentos a equipe retornará em cerca de 21 dias para reavaliar a evolução das comédias, a técnica Dayene Magri recomendou a continuação de uma alimentação proteica para incentivar e melhorar a postura das rainhas no apiário.

Esta assistência técnica viabilizada através da Gestão Municipal visa ampliar o leque de atividades para os produtores da Agricultura Familiar do Município, a visão do Prefeito Osmar Moreira é contribuir com as famílias do campo com atuações na propriedade agregando mais renda a população rural.