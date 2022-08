Uma comitiva formada por representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e 46 Sindicatos Rurais de Mato Grosso esteve presente no Encontro Nacional do Agro nesta semana (10/08), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento foi promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), federações estaduais, sindicatos e associações.

Mais de 3,5 mil pessoas dos 26 Estados e do Distrito Federal participaram do encontro que também teve a presença do presidente da República Jair Bolsonaro, ministros, parlamentares e lideranças do setor produtivo rural.

“Esse evento foi importante para trazer aos candidatos à presidência da República e parlamentares o que o agro precisa para continuar dando respostas ao Brasil, principalmente em termos de sustentabilidade econômica para o país”, disse o presidente do Sistema Famato, Normando Corral.

Com uma extensa programação, a delegação mato-grossense participou dos debates, análises de cenários econômicos, políticos e da agenda legislativa do setor, além de palestras sobre segurança alimentar, meio ambiente e comunicação.

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins destacou que, pela primeira vez na história, a CNA conseguiu fazer um evento em Brasília com representantes do agro de todo o país, reunindo produtores, federações e sindicatos rurais de “Roraima ao Rio Grande do Sul”.

Segundo ele, o mundo inteiro vive a expectativa de o Brasil ser o primeiro e o mais seguro celeiro do mundo e que é necessário o país assumir seu protagonismo global.

“O Brasil não pode mais ficar à revelia e tem que se posicionar como líder do mundo. Temos consciência do nosso papel, mas podemos fazer muito mais pelo país, além de produzir”, afirmou João Martins.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou que a agricultura familiar e o agronegócio “são uma só família”. Lembrou que os produtores não pararam na pandemia e que 1 bilhão de pessoas no mundo dependem da produção brasileira. Reafirmou, ainda, que os produtores brasileiros são os que mais preservam no mundo.

Durante o encontro foram apresentadas propostas ao presidente Jair Bolsonaro, às autoridades e aos presentes. O documento “O que esperamos dos nossos governantes” trata de temas específicos do setor, como reformas tributária, administrativa e política; educação, formação e emprego; saúde e segurança; segurança alimentar; e meio ambiente (fontes de energia limpa e mercado de carbono). Para saber as informações acesse: https://cnabrasil.org.br/noticias/cna-apresentar-propostas-preliminares-do-agro-para-o-pais#.YvPvoSuwfMY.whatsapp.

Para o presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, Marcelo Lupatini, o mais importante do documento é a questão do Marco Temporal. “Se a questão do Marco Temporal não for aprovada a gente vai perder o direito da propriedade e aí acabou agricultura na minha opinião”, apontou Lupatini.

A presidente do Sindicato Rural de São Félix do Araguaia, Daniela Caetano de Brito, considerou a iniciativa da CNA uma oportunidade para os produtores rurais discutirem as dificuldades do setor. “É uma honra estar participando deste evento, representando o Araguaia. A gente sabe da dimensão que é o Brasil, da diversidade da nossa produção. Mas sabemos também das dificuldades que temos em comum com todos os produtores rurais. E esse momento proporcionado pela CNA nos deu a possibilidade de discutir essas pautas.

“A nossa região, São José do Xingu, o nordeste de Mato Grosso, está sendo bastante expressiva, principalmente na produção agrícola e pela já consolidada pecuária. A agricultura vem movimentando cada vez mais números significativos, contribuindo para Mato Grosso e o país como um todo. Para mim foi gratificante acompanhar os debates aqui no evento”, destacou o presidente do Sindicato Rural de São José do Xingu, Fernando Tulha.

“Mais uma vez a CNA saiu na frente, junto com a Famato, proporcionando para nós presidentes de sindicatos rurais estar aqui em um evento desse. É muito importante para nós termos essas informações privilegiadas para levá-las ao produtor rural. É gratificante para mim estar aqui representando a região Oeste de Mato Grosso e o Vale do Guaporé”, disse o presidente do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, Michel Leinat.