O segundo levantamento das intenções de confinamento de 2022, realizado no mês de julho, projeta um total de 647.267 cabeças de bovinos confinados em Mato Grosso, demonstrando um incremento de 22,15% no comparativo com o levantamento anterior, feito no mês de abril.

A segunda pesquisa das intenções de confinamento foi feita pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) e divulgada nesta semana. O levantamento contou com a participação de cerca de 180 pecuaristas e foi observada uma tomada de decisão mais bem definida por parte dos entrevistados.

Um total de 67% dos pecuaristas informou que irão confinar, contra 30% que afirmaram que não pretendem realizar a engorda intensiva. Apenas 3% disseram ainda não terem definido se irão realizar o confinamento ou não.

Dentre as principais preocupações dos confinadores destacaram-se a atenção quanto à precificação da arroba do boi gordo e aos preços dos insumos, que permaneceram em alta.

“Neste momento, os preços futuros têm gerado pouca valorização, e isso está limitando o confinador a adquirir mais lotes de bovinos. Sendo assim, é importante que o produtor se atente à precificação da arroba para cobrir seus custos no momento de negociar”, diz o Imea.

Os confinadores também demonstraram estar mais cautelosos diante das movimentações de mercado que ocorreram no final de 2021, com o embargo da China para as compras de carne bovina. Isso influenciou para o aumento no percentual dos produtores (21%) que realizaram algum mecanismo de proteção para a volatilidade no preço da arroba do boi gordo.

Já em relação às escalas dos animais para o abate, o levantamento aponta que grande parte das entregas tende a se concentrar nos meses de setembro e outubro (40%), como sazonalmente ocorre. Já aproximadamente 22% do volume confinado está previsto para ser entregue nos meses de novembro e dezembro.

Confinamento por regiões – Ao analisar as intenções de confinamento por macrorregiões, o levantamento aponta que houve um incremento significativo na região Sudeste, com acréscimo de 167,54% no volume de animais confinados, devido ao aumento na amostra local. Deverão ser confinados 120.739 animais.

Já a região com menor variação foi a Médio-Norte de Mato Grosso, com 17,44% de acréscimo. Porém, a região segue com o segundo maior rebanho confinado no estado, com 133.300 cabeças.