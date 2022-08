O Banco Raiz, projeto da organização socioambiental Instituto Ouro Verde (IOV), apoiado pelo REM MT, tem transformado a vida de agricultores familiares na região do Portal da Amazônia mato-grossense, através de investimentos para fortalecer a produção, transformação e comercialização de alimentos agroecológicos. Para se ter uma ideia, entre 2021 até agosto deste ano, o Banco Raiz já liberou mais de R$ 455 mil em investimentos na Agricultura Familiar, com o apoio do REM MT.

Isso tem ocorrido por meio da liberação de recursos, através de créditos, a 48 famílias, nos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Novo Mundo e Cotriguaçu, mais ao Noroeste de Mato Grosso.

É dinheiro que chega, por exemplo, para a família do produtor de banana Welington Francisco, de Peixoto do Azevedo. Por lá, ele recebeu um crédito de R$ 14, 5 mil para ampliar sua produção de banana, a partir da compra de mudas e materiais de irrigação. Isso trouxe ao produtor ampliação da escala de produção e posterior geração de renda a sua família, que conta com sete integrantes (esposa, dois filhos, mãe, padrasto e uma tia).

Atualmente, suas bananeiras crescem fortes e sadias, sem o uso de venenos, e a plantação também está a perder de vista.

"O Banco Raiz e o REM MT ajudaram muito no meu trabalho. Me deram um novo horizonte na produção, pois conseguimos ampliar mais a lavoura e quantidade do produto final. Além do mais, com o crédito, conseguimos fazer uma sala de maturação da banana e com isso agregar mais valor no produto final, reduzindo a chance do supermercado negar as minhas bananas, por não estar numa maturação ideal de consumo. Assim, eu também reduzo disperdícios", comemora Welington, que segue com novos planos, para ampliar ainda mais sua produção, para atender aos mercados locais.

Projeto inclusivo

Jeferson Sampaio, um dos coordenadores do Banco Raiz, explica que o projeto surgiu em 2012, devido à necessidade de inclusão de parte da Agricultura Familiar, "que não consegue ter acesso a créditos convencionais ou políticas públicas para investimento em seus sistemas de produção".

Destaca que a missão do banco de economia solidária é apoiar o processo de transição agroecológica e o desenvolvimento sustentável dos agricultores e agricultoras familiares.

"Dessa forma, buscamos contribuir com o desenvolvimento econômico, melhoria da renda, qualidade de vida das famílias e da qualidade ambiental da região do Portal da Amazônia, além de fortalecer a organização comunitária e estimular o trabalho coletivo", salienta Sampaio.

Linhas de crédito

Ele detalha ainda que as linhas de crédito do banco concedem valores de até R$ 15 mil, para serem acessados individualmente por família. Há também financiamento coletivo para apoiar um grupo de três ou mais pessoas, que pode chegar ao valor de R$ 50 mil.

"Os investimentos realizados até aqui vão de implantação de hortas, roças e quintais produtivos diversificados, sistemas silvipastoris com implantação de espécies arbóreas nativas e piqueteamento da pastagem, irrigação para sistemas produtivos diversos, materiais para beneficiamento, estocagem e armazenamento da produção como freezer, embaladeiras e etiquetadoras e outros, implementos agrícolas de médio e pequeno porte como grades e motocultivadores, compra de animais como vacas de leite e muito mais", elenca Sampaio.

APOIO DO REM MT

O REM MT é um dos contribuintes para a formação dos recursos do Banco Raiz, que são constituídos a partir de um fundo denominado de Agricultura Camponesa.

"Além disso, o REM MT é responsável pelo pagamento dos custos operacionais do Banco, além da contratação de equipe técnica para assessoria dos CACs (Comitês de Avaliação de Crédito) e elaboração dos projetos de crédito, o que permite maior qualidade dos projetos e maior articulação das comunidades envolvidas", acrescenta o coordenador do Banco Raiz.