Produção esperada é de aproximadamente 4,7 milhões de toneladas do produto em caroço.

Mato Grosso já colheu quase 90% da área plantada de algodão. Os trabalhos estão mais adiantados na região nordeste do estado. A produção esperada é de aproximadamente 4,7 milhões de toneladas do produto em caroço. A arroba do algodão é vendida, em média, por R$ 212,54.