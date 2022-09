O frigorífico Friboi de Araputanga (MT) recebe, no dia 6 de setembro, a quinta etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2022. A cidade mato-grossense terá cerca de 1.000 animais avaliados e é promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) com a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT). Além do frigorífico, o circuito conta com o apoio de Matsuda Sementes e Nutrição Animal.

“A ACNB vai à Araputanga com ótimas intenções e expectativas. Ano passado tivemos 1.036 animais avaliados e muita qualidade à disposição. Não esperamos menos para este ano. Os pecuaristas mato-grossenses costumam esbanjar qualidade nas carcaças de seus animais, contribuindo enormemente com a pecuária nacional. Queremos cooperar com todos eles, compartilhando nosso conhecimento e nossa experiência”, diz André Locateli, gerente executivo da ACNB.

Aldo Rezende Telles, presidente da ACNMT, acredita que “o programa tem o objetivo de valorizar as boas práticas de produção, mostrar a evolução da raça Nelore no país e ainda contribuir para alavancar a produção agropecuária, gerando emprego e renda à população”.

“Araputanga é um polo relevante para a pecuária, portanto, esperamos boa representatividade dos criadores da Região Oeste. É importante destacar que o nosso estado soma mais de 32 milhões de cabeças – o que representa 14% do rebanho brasileiro –, sendo que mais de 80% do rebanho é composto de Nelore ou anelorado", acrescenta Telles.

Novo campeonato

Um dos destaques do Circuito Nelore de Qualidade 2022 é o Campeonato Melhores Lotes de Carcaças de Animais com Pai Identificado. O campeonato tem como objetivo reunir dados de características de carcaças de progênies de reprodutores Nelore e Nelore Mocho, a fim de evidenciar o impacto do uso de genética selecionada na melhoria da eficiência produtiva e da qualidade da carne.

Calendário nacional

As próximas etapas nacionais do Circuito acontecem nas seguintes datas:

08 de setembro – Friboi - Naviraí (MS)

15 de setembro – Friboi – Rio Branco (AC)

20 de setembro – Friboi - Alta Floresta (MT)

22 de setembro – Friboi - Araguaína (TO)

27 de setembro – Friboi - Ituiutaba (MG)

29 de setembro – Friboi - Iturama (MG)

04 de outubro – Friboi - Pimenta Bueno (RO)

05 de outubro – Friboi – Diamantino (MT)

06 de outubro – Friboi - São Miguel do Guaporé (RO)

10 de outubro – Barra do Garças (MT)

11 de outubro – Friboi - Vilhena (RO)

13 de outubro – Friboi – Senador Canedo (GO)

14 de outubro – Friboi - Marabá (PA)

18 de outubro – Friboi - Naviraí (MS)

20 de outubro – Friboi - Redenção (PA)

21 de outubro – Friboi - Santana do Araguaia (PA)

25 de outubro – Friboi - Lins (SP)

27 de outubro – Frisa - Nanuque (MG)

03 de novembro – Fribal – Imperatriz (MA)

08 de novembro – Friboi - Anastácio (MS)

10 de novembro – Friboi – Unid. I – Campo Grande (MS)

17 de novembro – Friboi - Itapetinga (BA)

18 de novembro – Friboi - Tucumã (PA)

18 de novembro – Frisa - Teixeira de Freitas (BA)

22 de novembro – Friboi - Andradina (SP)

24 de novembro – Friboi – Unid. II - Campo Grande (MS)

Contatos para inscrições

Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Araputanga, os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade Friboi local pelo telefone (65) 3211-2009 ou (66) 99618-3703 – falar com Edinho; (65) 99915-1226 – falar com Allan; (65) 99618-2614 – falar com Rodrigo; ou (65) 99999-6606 – falar com Alex. O frigorífico não exige lote mínimo para a participação nesta etapa.

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Fribal e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.