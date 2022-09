O Circuito Nelore de Qualidade avaliou 528 bovinos em sua segunda etapa, realizada em 19 de agosto na sede do frigorífico Friboi, em Confresa (MT). Os 309 machos e as 219 fêmeas foram inscritos por cinco pecuaristas. O destaque das avaliações foi a boa cobertura de gordura de carcaça presente na maior parte dos animais. A etapa foi promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) em conjunto com a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT).

“A etapa realizada em Confresa foi um grande sucesso. Todos os machos avaliados foram terminados em confinamento. Já nas fêmeas, encontramos lotes terminados em pastagens e outros de forma intensiva. Foi uma boa disputa, em um dos estados mais importantes para a pecuária”, destaca Gustavo Callejón, assessor técnico da ACNB.

Entre os machos, 90% apresentaram 4 dentes incisivos permanentes (menos de 3 anos de idade). Desses, 70% tinha 2 dentes (o que significa que possuíam cerca de 2 anos de idade). Além disso, 94% dos animais pesaram 18 arrobas. A cobertura de gordura mediana foi apresentada por 90% dos animais.

As fêmeas possuíam 4 dentes incisivos permanentes (menos de 3 anos) em 97% dos casos, sendo que 62% desse total tinha até 2 dentes. Pesaram mais de 14 arrobas cerca de 98% dos animais. Por fim, em 87% delas foi identificada cobertura de gordura mediana ou uniforme.

Melhor Lote de Carcaças de Machos

O campeonato de machos entregou a Medalha de Ouro para a Agropecuária Itaquerê do Araguaia, da Fazenda Piraguassu, localizada em Porto Alegre do Norte (MT). A propriedade conquistou a primeira posição na mesma etapa nos anos de 2020 e 2021.

A Medalha de Prata foi para Juliano Cunha de Assunção Pinto, da Fazenda Vale dos Sonhos, que fica em Porto Alegre do Norte (MT) – a fazenda foi premiada com a Medalha de Prata nesta etapa nos dois últimos anos. Já a Medalha de Bronze foi entregue a Guimarães Fagundes Oliveira, da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de Santa Cruz do Xingu (MT).

Melhor Lote de Carcaças de Fêmeas

A Medalha de Ouro do Campeonato de fêmeas foi para Paulo Vieira Gonçalves, da Fazenda Eldorado, de Bom Jesus do Araguaia (MT). As medalhas de prata e bronze foram para Agropecuária Itaquerê do Araguaia, da Fazenda Piraguassu, de Porto Alegre do Norte (MT) e para João Maria de Almeida, da Fazenda Vô Jaci, de Vila Rica (MT), respectivamente.

Calendário nacional

As próximas etapas nacionais do Circuito Nelore de Qualidade acontecem nas seguintes datas: