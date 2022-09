Com o término da colheita do algodão, a tecnologia ajuda na separação dos fardos e outros processos.

Os maquinários agrícolas ajudam na colheita em Mato Grosso e os erros no campo podem ser reduzidos com a tecnologia. Atualmente, quase toda a safra de algodão plantada no estado, já foi colhida. Proprietários utilizam o maquinário durante a colheita do algodão.