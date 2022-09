Segundo o Imea, Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, a produção de soja da nova safra 2022/23 de Mato Grosso, que será plantada a partir deste mês, foi estimada em pouco mais 41 milhões de toneladas, estável em relação à expectativa do mês anterior, e com o setor atento ao clima.

Se confirmado, o volume representará uma alta de 1,62% comparada à temporada passada e atingindo novo recorde. A previsão para a área foi mantida em mais de 11 milhões de hectares, aumento anual de 2,92%.

De acordo com o Imea, apesar da manutenção na projeção, as atenções estão voltadas para o fator climático em Mato Grosso, já que em 15 de setembro termina o vazio sanitário da soja no Estado.

Com o fim do vazio sanitário, período em que não é permitido o cultivo da soja para evitar a proliferação de pragas e doenças, o plantio poderá começar. O Imea informou ainda que a produção da safra de milho 2021/22 em Mato Grosso foi consolidada em um recorde de quase 44 milhões de toneladas.

Após o fim da colheita em agosto, o Instituto avaliou os efeitos da seca ocorrida na safra e, mesmo com a adversidade, a produção superou a temporada anterior em 34,6%.