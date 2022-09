Nesta semana (5 a 6 de setembro) a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) assinou um Termo de Cooperação Técnica com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, em São Paulo. O termo prevê que as entidades trabalhem em conjunto para estruturar projetos que acelerem o desenvolvimento e a introdução de novas tecnologias no campo, tanto em Mato Grosso como no Vale do Paraíba.

“Esse parque tecnológico tem muitas soluções que nós, produtores rurais, buscamos. É uma parceria importante, estratégica, e uma oportunidade para trocar experiências. O parque está em busca de novas soluções tecnológicas para o agro e nós faremos essa ponte junto com o AgriHub”, disse o presidente do Sistema Famato, Normando Corral.

A iniciativa surgiu após a visita da diretoria do Parque na Famato, em julho deste ano, junto com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Jacareí-SP e idealizador do Agropolo Vale, Luiz Fernando Massari. (https://sistemafamato.org.br/blog/2022/07/25/diretoria-do-parque-tecnologico-de-sao-jose-dos-campos-visita-o-sistema-famato/).

Segundo o diretor geral do Parque Tecnológico, Jeferson Cheriegate, o encontro permitiu visualizar as oportunidades de aliar os trabalhos e necessidades dos produtores de Mato Grosso com os da região do Vale do Paraíba, do qual São José dos Campos faz parte junto com mais 38 municípios do interior paulista.

“Este termo de cooperação prevê que a gente trabalhe em conjunto, trazendo o melhor da tecnologia e acesso a órgãos e governos, estruturar projetos e acelerar o desenvolvimento e a introdução de novas tecnologias no campo”, afirmou Cheriegate.

A missão do parque é promover ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Foi instituído em 2006, sendo o primeiro a ser credenciado pelo Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Possui cerca de 150 empresas residentes, 250 associadas e quatro institutos de pesquisa. Além disso, nove universidades estão ligadas ao Parque.

Segundo a coordenadora de projetos, Giane Santos, o Parque Tecnológico de São José dos Campos possui um cluster de empresas consolidadas com tecnologias inovadoras que vão ao encontro das necessidades e soluções de problemas para eficiência e compatibilidade do agronegócio, dentro ou fora da porteira.

“O Parque Tecnológico não pode ser uma ilha. Esse termo assinado com a Famato é importante por dois motivos. O primeiro pela troca de tecnologias, inovação e oportunidades. O segundo por ele estar à frente do mercado, um mercado alvo que o Agropolo Vale sempre procura”, destacou a coordenadora.

Representantes do AgriHub, Imea e Senar Mato Grosso também participaram da visita ao Parque. Na oportunidade, conheceram o hub de inovação, o Programa Nexus, o Centro de Segurança da prefeitura de São José dos Campos e algumas das empresas e startups que desenvolvem soluções para o agro.

O diretor executivo do AgriHub, Otávio Celidonio, considerou a visita importante para conhecer os trabalhos desenvolvidos: “Estamos trabalhando para criar e aumentar a nossa colaboração com esse Parque e com certeza vai poder ajudar as startups de Mato Grosso”.

Para o diretor de Operações do Senar Mato Grosso, Guto Zanata, os exemplos de simuladores de máquinas e manutenção de tratores através dos óculos de realidade virtual aumentada podem ser aproveitados nos cursos do Senar-MT. “Temos uma experiência semelhante em nosso Centro de Treinamentos de Sorriso e isso tem sido muito positivo. Vamos dar continuidade a essa conversa, pois entendemos que aqui tem outras tecnologias que podemos desenvolver e colocar em nossos treinamentos do Senar Mato Grosso”, acrescentou Zanata.