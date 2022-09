Oito famílias da Rede de Produção Orgânica da Amazônia Mato-grossense (Repoama) tiveram proposta de microcrédito aprovadas durante a 3ª rodada do Fundo Rotativo Solidário (FRS), que aconteceu na última semana.

Ao todo, serão liberados R$ 80 mil para projetos direcionados ao bem viver e a melhorias nas propriedades de alguns membros da Repoama, nos municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Paranaíta, no interior de Mato Grosso.

Conforme explicou a técnica do Programa de Negócios Sociais do Instituto Centro de Vida (ICV), Aline Veras, os fundos rotativos solidários funcionam como financiamentos comunitários de prática popular em que a própria comunidade seleciona seus participantes e define as suas regras de funcionamento.

“Em 2021, foi possível iniciar a constituição de um fundo dentro da rede, que tem como objetivo garantir que as famílias tenham recursos para implementar as tecnologias e mudanças necessárias para a produção orgânica e simbolizam a valorização dos produtos produzidos e o aumento da qualidade de vida na área rural”, disse.

Na 1ª rodada de liberação de recursos, foram aprovados 12 projetos, que totalizam R$107,2 mil financiados. Já na segunda fase, foram liberados outros R$60 mil.

Juntas, as 3ª rodadas representam a liberação de aproximadamente R$ 250 mil para a agricultura familiar. A expectativa é que até o final de 2022 sejam liberados outros R$57,7 mil.

Processos

Atualmente, dentro do contexto da Repoama, as solicitações para acesso ao microcrédito são debatidas nas reuniões dos grupos e, em seguida, encaminhadas para os técnicos do ICV. São eles os responsáveis por acompanhar a elaboração de todos os projetos.

Em seguida, os projetos são votados pela comissão de avaliação, composta pelo coordenador geral, 1ª tesoureira, 1ª secretária e vogais associados a rede.

“A comissão de avaliação tem avaliado os projetos com base na confiança, na índole das pessoas dentro de suas comunidades, de suas atuações dentro da rede, experiência nas atividades, produção e potencial de comercialização”, explicou o técnico do Programa de Negócios Sociais, Romário Fogaça.

Dentro do contexto do bem viver, os créditos podem ser utilizados para reforma das propriedades e aquisição de materiais, tecnologias e insumos para a produção, por exemplo.

Financiamento

A ação integra o projeto Agroecologia em Rede, implementado pelo ICV com financiamento do Programa Global REDD Early Movers (REM).

O projeto REM é executado em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, o Banco de Desenvolvimento (KfW) Alemão e a Secretaria de Negócios, Energia e Estratégia Industrial (BEIS) do Reino Unido, e tem como gestor financeiro o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).

Nas três fases, já foram aprovados projetos de produtores de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Cotriguaçu e Colniza.