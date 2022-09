A Pesquisa Agrícola Municipal divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra Mato Grosso no topo do ranking de valor de produção das principais culturas agrícolas do país.

Em 2021, a produção do estado gerou quase 152 bilhões de reais, um aumento de 91,5% em relação ao ano anterior. Com o resultado, Mato Grosso se mantém como maior produtor de soja, milho e algodão do país.

Um dos municípios responsáveis pelo sucesso do estado é Sorriso, maior produtor do país. O município localizado na região norte do estado respondeu sozinho por 1,3% do valor de produção do Brasil, alcançando 10 bilhões de reais, um crescimento de 86,4%, em relação a 2020.

Segundo o supervisor da pesquisa, Winicius de Lima, Sorriso se destaca pela produção de soja e milho, as duas principais culturas do país. Em seguida, o município de Sapezal, maior produtor nacional de algodão, teve um crescimento de 111,6%, chegando a pouco mais de nove bilhões de reais, ou seja, mais que o dobro do valor alcançado no ano anterior.

Outros dois municípios mato-grossenses deram um salto no ranking entre 2020 e 2021, conforme a pesquisa. São eles: Diamantino, que aumentou em 125% o valor de produção, saindo de 10º para 5º colocado, e Querência, que saiu da 18ª para a 10ª colocação, aumentando em 144,9% o valor de produção.

Diamantino se destaca pela produção de milho, soja e algodão. Querência tem como principais produtos milho, soja, feijão e algodão. A publicação do IBGE destaca que dos 50 municípios com maior valor de produção, mais da metade, ou seja, 26 deles, estão em Mato Grosso.