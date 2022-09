Um queijo produzido em Mato Grosso, na cidade de Nossa Senhora do Livramento, pelo médico Silas Vicente Barbosa Junior, ganhou a medalha de bronze na 2ª edição do Mundial do Queijo do Brasil.

A competição contou com jurados brasileiros e estrangeiros que escolheram os melhores queijos de todo o mundo. O evento aconteceu no último fim de semana. O queijo “mato-grossense” é relativamente novo. Silas conta que iniciou a produção da iguaria em 2020, durante a pandemia da Covid-19, para não desperdiçar o leite produzido na fazenda:

Inicialmente, o queijo seria “frescal”, o mais comum, mas com as dificuldades de vendas causadas pela crise financeira, ele resolveu produzir um queijo com maior durabilidade. Após quatro meses de pesquisas e estudos nasceu o queijo Diamante da Cartucheira, um queijo tipo Brie, que desde o início foi sucesso em vendas e se tornou o principal produto.

A 2ª edição do Mundial do Queijo do Brasil reuniu mil 580 queijos mundiais feitos por produtores artesanais e industriais. Entre eles, queijos ingleses, franceses, italianos, holandeses, suíços, que são considerados os melhores queijos do mundo, além de queijos da américa do norte, central e toda américa do sul.

Você que ficou interessado em provar o “Diamante”, é só entrar em contato pelo instagram: @quintadacartucheira.