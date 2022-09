Importação do produto brasileiro havia sido suspensa em razão de casos raros de 'vaca louca'.

A Rússia decidiu retomar as compras da carne bovina brasileira, após suspender as importações de frigoríficos de Mato Grosso. A decisão foi divulgada nessa segunda-feira (26). Segundo a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), a decisão, que era mantida desde setembro de 2021, comprova a qualidade da carne mato-grossense e é um reconhecimento da sanidade do rebanho do Estado.