As vendas de carne suína brasileira para o exterior aumentaram 27,7% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2021. A compra de frangos pelo mercado externo cresceu mais de 15%, e a de ovos, mais de 20%.

É o que registra levantamento feito pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo dados da entidade, as exportações brasileiras de ovos, tanto in natura, quanto processados, alcançaram em agosto deste ano a marca de 446 toneladas, totalizando receita de quase um milhão e meio de dólares.

Os principais destinos desses produtos no exterior são os Emirados Árabes e o Japão, somando quase um milhão de toneladas de ovos.

Tendo como principais destinos China, Filipinas, Vietnã, Tailândia e Chile, a exportação de carne suína in natura e processados em agosto deste ano foi de 116 mil toneladas, de acordo com a Associação. O que corresponde, em receita, a 269 milhões de dólares.

Já a receita obtida pelas exportações de carne de frango, entre in natura e processados, no oitavo mês de 2022, alcançou a marca de quase cinco bilhões de reais.

O número é um recorde histórico nas exportações do setor, somando mais de 43 mil toneladas do produto exportado, sobretudo, para os Emirados Árabes Unidos, Japão, Filipinas, União Europeia e Coreia do Sul.