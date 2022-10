A Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) chega ao mês de outubro com mais de 4.600 propriedades rurais atendidas em 107 municípios mato-grossenses e em 14 cadeias produtivas. Dentre eles, está o Sítio Anita, na cidade de Castanheira (776 km de Cuiabá).

O produtor rural João Carlos Maria se aprofundou nos conhecimentos do campo, após adquirir a sua propriedade. Sem vivência na área, ele encontrou suporte na ATeG do Senar-MT. “Não sou de uma família tradicional de produtores rurais. Eu comprei a terra no intuito de ter um capital valorizando, mas nunca vi como uma área lucrativa. Eu já estava pensando em desistir do ramo. Foi então que surgiu a ATeG”, afirma o produtor.

Segundo o produtor rural, a partir das orientações do técnico credenciado ao Senar-MT, iniciaram os investimentos no sítio. “Eu comecei a gostar do negócio, a ver a criação de gado como uma coisa lucrativa e a investir cada vez mais na propriedade. Sempre com a orientação do técnico do Senar-MT. Comprei umas bezerras e uma vacas parideiras e passei a olhar para a minha terra como uma coisa lucrativa. O Senar-MT começou a me capacitar e a me ensinar a manejar corretamente o rebanho”, destaca.

Outra ferramenta importante para o desempenho da propriedade foi o caderno do produtor que orientou quanto a anotação dos gastos e contribuiu para a melhoria da gestão. “Eu era meio desorganizado. Com o caderno ficou mais fácil controlar os gastos e saber exatamente o que e quanto estou investindo”.

Meta – A previsão é que a ATeG alcance cinco mil propriedades atendidas até o fim de 2022, nas cadeias produtivas de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, olericultura, piscicultura, apicultura, fruticultura, cafeicultura, mandiocultura, ovinocultura, floricultura, cacauicultura, grãos, fibras e oleaginosas, avicultura básica e agroindústria.

Além disso, a ATeG também é responsável pelo Programa FIP Paisagens Rurais que atende propriedades na região do Araguaia e Fazenda Pantaneira Sustentável (FPS) que auxilia pecuaristas do Pantanal.

Os interessados em serem atendidos devem entrar em contato com o Sindicato Rural que atende a sua localidade.