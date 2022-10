Segundo dados da Conab, o destaque é para o milho, que deve ser o produto com maior volume produzido no estado, com cerca de 44,5 milhões de toneladas, e registra alta de 7,2% em relação à temporada passada.

Ainda conforme a Conab, na sequência, vem a soja, com pouco mais de 41 milhões de toneladas, mas com uma leve queda de 0,8%, comparado com a última safra. A explicação está na estimativa, de menor produtividade, e deve ser afetada pelo tempo. E algodão deve ter produção maior e fechar o ano com 5,07 milhões de toneladas, com alta de quase 18%.