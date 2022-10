No plantio, várias técnicas são adotadas para manter a qualidade do grão. Produtores recomendam o uso de armazéns climatizados.

Um novo ciclo da soja se inicia em Mato Grosso. Antes do plantio, o trabalho começa nas sementeiras. É preciso agilidade na entrega do principal insumo das lavouras, as sementes. Elas são cercadas de cuidados para que germinem e resultem em plantas vigorosas e produtivas.