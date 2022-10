Auditores fiscais federais agropecuários da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) percorreram 4.400 km em operação inédita parafiscalizar fertilizantes e corretivos nos estados de Mato Grosso e Pará.

Na ação foram coletadas 37 amostras de produtos para análise de conformidade nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA). Durante 14 dias de operação, a equipe fiscalizou 18 estabelecimentos na região de Santarém, Itaituba, Rurópolis, Belterra e Fordlândia no Pará e 22 estabelecimentos no Norte do Mato Grosso, municípios de Guarantã do Norte, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Cuiabá.

“Esse percurso realizado representa importante rota produtiva do agronegócio brasileiro. Uma particularidade que chamou muito a atenção dos auditores foi o transporte rotineiro de corretivos e fertilizantes, em barcaças de 4.000 toneladas de carga, pelo rio Tapajós na região norte”, relatou o auditor fiscal federal agropecuário, Leonardo Gianasi.

Foram embargadas cautelarmente 11 empresas, sendo que quatro estabelecimentos estavam operando sem o devido registro no Mapa. Os outros casos requerem adequações nas instalações ou comprovação de cumprimento dos procedimentos de controle de qualidade das matérias-primas e produtos acabados. Ao todo foram emitidos 27 autos de infração e sete termos de intimação.

“Produtos com identificação irregular, com potencial de induzir o consumidor ao erro, e produtos sem identificação obrigatória foram apreendidos para adequação conforme as normas vigentes”, destacou Gianasi.

Participaram da ação 10 auditores fiscais federais agropecuários de diversos estados. A força-tarefa foi organizada pelo Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas e contou com o apoio logístico das Superintendências Federais de Agricultura nos estados do Pará e Mato Grosso.