A China, somada a Hong Kong, seguem na liderança entre os maiores importadores de carne bovina de Mato Grosso. De janeiro a setembro foram embarcados para o gigante asiático 27,57% a mais que no mesmo período em 2021.

As informações constam no Boletim Semanal da Bovinocultura do Imea, Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, divulgado esta semana, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia.

Conforme o Imea, para a China e Hong Kong foram embarcadas 280 mil toneladas equ ivalente carcaça de Mato Grosso. No mesmo período em 2021 tinham sido 220 mil toneladas. Assim como os países asiáticos, os do Oriente Médio também ampliaram em 2022 as compras de carne bovina mato-grossense.

Egito e Emirados Árabes Unidos registraram no ano aumento de 122% e 108%, respectivamente. Por outro lado, de acordo com o Imea, a Rússia diminuiu suas compras em 11,20% no comparativo anual, cenário pautado pela barreira imposta nas compras de carnes oriundas de animais mais velhos, sendo liberada apenas em setembro deste ano.