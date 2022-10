O volume total de bovinos abatidos em Mato Grosso totalizou 453 mil cabeças durante o mês de setembro, de acordo com os dados são do boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) desta semana.

O cenário foi puxado, especialmente, pelo abate de machos, que registrou incremento de 7,94% no comparativo com o mês de agosto, e também pela retenção na oferta das fêmeas para a estação de monta, que impediram que o número de abates fosse maior.

Segundo o boletim, a região médio-norte do Estado registrou o maior avanço mensal, de 24,62%, devido à concentração de animais confinados ofertados, que totalizaram 56,83 mil cabeças. Essa região se destaca pelo predomínio do sistema de cria e, dessa forma, possui a maior parcela do rebanho de fêmeas.

As regiões Oeste, Sudeste e Centro Sul também apresentaram um grande volume de abates. Foram abatidos 90,82 mil animais na região Oeste, 80,01 mil bovinos na região Sudeste e 74,28 mil no Centro Sul.

Apesar dos números, a variação observada no volume total de abates no indicador foi negativo, na ordem de -1,85% no comparativo com o mês de agosto. A região Noroeste registrou a menor quantidade em volume, totalizando 34,26 mil cabeças, bem como o maior percentual de queda, de 24,35% em setembro ante agosto.