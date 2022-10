O manuseio do café clonal tem recebido incentivo e acompanhamento técnico constantemente através da Gestão do Prefeito Osmar Moreira por meio da Secretaria de Agricultura, contando com a parceria fundamental da EMPAER, prestando acompanhamento e avaliando o desenvolvimento do cultivo do café clonal.

A engenheira Agrônoma Maria Antônia Técnica da Secretaria de Agricultura esteve acompanhando os trabalhos de visita aos produtores inscritos no Paranaíta Pró-Café. O manuseio do café clonal tem recebido incentivo e acompanhamento técnico constantemente através da Gestão do Prefeito Osmar Moreira por meio da Secretaria de Agricultura, contando com a parceria fundamental da EMPAER, prestando acompanhamento e avaliando o desenvolvimento do cultivo do café clonal.