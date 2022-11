Enquanto casos mais graves vão sendo contabilizados em Santa Catarina, com deslocamentos de doentes prejudicados, a economia catarinense baseada na produção de proteína animal está cada vez mais em risco com os bloqueios nas rodovias pelos manifestantes anti-Lula. Os frangos do parque avícola podem ficar sem ração e começar o processo de canibalização.

A insuficiência de alimento desencadeia a canibalização entre os animais, considerada comum nas aves. Em 2018 foi registrado alguns episódios desse tipo, durante a greve dos caminhoneiros.

José Antônio Ribas Jr., presidente do Sindicarnes SC, confirma que o risco existe, sim, e os granjeiros do estado, um dos mais importantes do País, estão em estado de alerta, embora ainda não haja notícias de que tenha faltado ração desde que o movimento começou.

“Mas, basicamente ninguém tinha estoque, pois não havia um sinal anterior de risco de paralizações”, disse ao Money Times há pouco.

Foram pegos de surpresa.

Caminhões bloqueados, insumos que não chegam às misturadoras e prejudicam a produção e distribuição comprometida estão no centro do monitoramento da cadeia produtiva dos frangos, detalha Ribas.

Em Santa Catarina, onde as paralisações iniciaram, o parque suinocultor, outra fonte econômica importante do estado, igualmente se encontra na perspectiva de prejuízos se avolumando.