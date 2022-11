Pesquisada pela Embrapa, a cultivar BRS Terra-Anã apresenta alta produtividade, maior número de frutos por cacho e porte baixo

Uma nova cultivar de banana tipo terra, conhecida como banana de fritar, será lançada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), por meio da Empaer (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural).

O lançamento da BRS Terra-Anã será durante o Dia de Campo, na quarta-feira (09.11), às 7h30, na Estância São Francisco, na área do produtor rural Eduardo Carneiro Teixeira, no município de Tangará da Serra (239 Km a Médio-Norte de Cuiabá). A cultivar apresenta frutos com características semelhantes a cultivar tradicional, porém com alta produtividade, maior número de frutos por cacho e porte baixo, o que facilita as operações de manejo e colheita

O novo material foi introduzido e selecionado pelo Programa de Melhoramento Genético de Banana e Plátano, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, se destacando nos trabalhos de pesquisa em diferentes regiões do Brasil, principalmente em Mato Grosso.

O pesquisador da Empaer, Humberto Marcílio Carvalho, fala que a banana é a principal fruta produzida no Estado, que possui uma área de quase 7 mil hectares e uma produção de 72 mil toneladas, segundo dados do IBGE de 2021. Ele destaca que o cultivo da bananeira é explorado, principalmente por pequenos produtores e assentados, sendo a cultura a principal fonte de renda e alimento da agricultura familiar

O potencial de produtividade da BRS Terra-Anã está em torno de 30 toneladas por hectare, em condições favoráveis da lavoura, e pode ser cultivada em plantios adensados. Apresentam, em média, de 8 a 9 pencas e 45 a 50 frutos por cacho. De acordo com Humberto, a bananeira do tipo Terra, também conhecida como banana da terra ou plátano, será mais uma opção de cultivo para os produtores.

No Estado, o cultivo de plátano está distribuído em mais de 80 municípios, se destacando como a principal frutífera da agricultura familiar. “Em média, 50% da área colhida é de bananeira tipo Terra (plátanos). O plantio comercial, em sua maioria, é com a cultivar Farta Velhaco, que, apesar de ser preferida pelo mercado local, apresenta algumas características indesejáveis, com baixa produtividade e porte elevado. A BRS Terra Anã vai atender à demanda do mercado estadual, com grande aceitação no mercado consumidor”, esclarece.

Durante o Dia de Campo, os participantes percorrerão seis estações, com os especialistas abordando os seguintes temas - Uma nova opção tecnológica de plátanos, principais características, tratos culturais e manejo nutricional da BRS Terra-Anã, manejo integrado da Sigatoka-negra, mudas micropropagadas, aclimatização, plantio, custo de produção, comercialização e subprodutos à base de frutos da BRS Terra-Anã.

Participam das estações, os pesquisadores da Embrapa Mandioca Fruticultura, Edson Perito Amorim, Ana Lúcia Borges, Hermínio Rocha e Marilene Fancelli; o pesquisador da Empaer, Humberto Carvalho; representante da Multiplanta Tecnologia Vegetal, Márcio Assis; e os produtores rurais Eduardo, Ciro Cercino e Eliel Porto. O evento contará com a participação de agricultores, estudantes, técnicos e outros. O encerramento está previsto para às 12 horas.