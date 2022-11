As equipes técnicas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciam nesta segunda-feira (7), e seguem até o dia 26 de novembro, as pesquisas de dados para compor o 4º Levantamento da Safra de Café 2022 e o 1º Levantamento da Safra de Café 2023. Participam ao todo nove estados produtores: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. Para o 1º Levantamento de 2023, a Conab voltará a monitorar a safra de café do Amazonas.

A pesquisa inclui visitas às propriedades rurais, cooperativas e outras entidades parceiras. Serão levantadas informações a respeito da produção total de café da safra 2022, bem como os seus reflexos para o mercado, e a previsão da safra de 2023, considerando as variáveis climáticas, do manejo, da bienalidade da cultura, das condições de crédito rural e das perspectivas de mercado.

Os dados consolidados constarão no boletim do 4º Levantamento da Safra de Café 2022, que será divulgado no dia 15 de dezembro no site da Companhia, e no boletim do 1º Levantamento da Safra de Café 2023, a ser divulgado em 19 de janeiro. Atualmente, a produção de café está estimada em 50,38 milhões de sacas, conforme publicado pela Conab no 3° levantamento de 2022, divulgado em 20 de setembro.