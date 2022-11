Uma iniciativa da empresa John Deere, por meio da concessionária Agrobaggio, plantou 150 mudas de ipê nas futuras instalações do Polo Tecnológico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) em Alta Floresta. A ação foi realizada no fim de outubro e reuniu representantes das instituições e do Sindicato Rural do município.

De acordo com o supervisor de vendas da Agrobaggio, Luiz Felipe Ferres Joaquim, cada árvore representa uma máquina vendida na cidade. “Acumulamos essa quantidade de mudas e resolvemos fazer parceria para plantar apenas em um local, foi quando decidimos pelas instalações do Senar-MT que abraçou o projeto”, afirma.

Ainda segundo o profissional, a estimativa é que em 2023, sejam plantadas mais 200 mudas no espaço. “Elas representam os equipamentos comercializados apenas em Alta Floresta e estimamos que no ano que vem tenhamos ainda mais árvores a serem plantadas”.

O plantio contou com a presença do presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Walmir Coco, da gerente sindical, Cláudia Sauvesuk, e do supervisor da Regional do Senar-MT, Luiz Cantão.