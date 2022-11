O Sidney e a esposa dele, Luciana Aparecida dos Santos, fizeram a semeadura no início de setembro e, para que as plantas se desenvolvessem bem, eles precisaram irrigar as covas uma a uma. “O desafio maior foi a própria irrigação, que foi feita de forma manual. E controlar as pragas, deu muito inseto”, explicou Sidney.

De acordo com o agricultor, há três maneiras de identificar se a fruta está no ponto de colheita. A melancia quando está madura, ela apresenta uma “rosquinha” seca, uma bariga amarela e a cor fica mais clara. Ainda de acordo com ele, cada melancia é vendida na faixa de R$ 20, o que, segundo ele, não pode ser considerado um preço justo.