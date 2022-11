O produtor recebe um bônus quando o valor do seu cultivo fica inferior ao preço de referência, permitindo desconto no pagamento ou amortização das parcelas de seus financiamentos

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou, a lista com a relação dos produtos agrícolas que terão bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) para agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Como funciona

O produtor recebe o bônus quando o valor do seu cultivo fica inferior ao preço de referência, permitindo desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento no Pronaf.

Os alimentos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são:

abacaxi;

banana;

borracha natural cultivada;

cacau cultivado (amêndoa);

castanha de caju;

feijão caupi;

laranja;

mamona (baga).

Os preços são válidos no período de 10 de novembro de 2022 a 9 de dezembro de 2022, conforme a Portaria nº 55, de 07 de novembro de 2022 da Secretaria de Política Agrícola.

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é o órgão responsável por coletar o preço de mercado e calcular o bônus. O desconto nas parcelas de financiamento do Pronaf é oferecido com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto.