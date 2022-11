Profissionais ligados ao setor agropecuário com interesse em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) na região sul de Mato Grosso poderão participar, nos dias 25 e 26, de uma capacitação promovida pela Embrapa Agrossilvipastoril e Universidade Federal de Rondonópolis. O curso será realizado no campus da Universidade, em Rondonópolis (MT) e conta com inscrições gratuitas.

Este será o sétimo módulo da capacitação continuada de técnicos em sistemas de ILPF e agricultura de baixa emissão de Carbono no sul mato-grossense. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site www.embrapa.br/agrossilvipastoril. O evento tem como público prioritário profissionais de assistência técnica e extensão rural, estudantes de agrárias no fim do curso e produtores rurais.

A programação do dia 25 será teórica, com apresentações sobre atualizações da ILP na região sul de Mato Grosso, manejo de resistência em lavouras em sistemas integrados, manejo integrados de pragas em forrageiras cultivadas em solos arenosos, correção e adubação no perfil do solo, saúde do solo, controle biológico de pragas e doenças em sistemas agropecuários, implantação e manejo do componente florestal no sistema ILPF e a importância da ambiência na produção e na qualidade da carne bovina.

Entre os palestrantes estão pesquisadores da Embrapa, professores da UFR, integrantes da Aliança Cipa e especialistas de empresas parceiras, como SS Agrícola, Laboratório Solos e Plantas, Guarantã Engenharia e Meio Ambiente e Ourogran Fertilizantes. Confira aqui a programação completa.

A programação prática da capacitação será realizada no sábado, dia 26, em um dia de campo, aberto ao público, realizado na fazenda Novapec, também em Rondonópolis.

A capacitação continuada de técnicos em ILPF e tecnologias do Plano ABC é parte das ações desenvolvidas pela Embrapa Agrossilvipastoril para levar informações sobre sistemas integrados de produção agropecuária aos profissionais que dão assistência aos produtores rurais. A ação tem financiamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de um Termo de Execução Descentralizada, e faz parte de projeto de transferência de tecnologia realizado junto ao Senar-MT.