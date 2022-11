A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2022 foi prorrogada e os produtores têm até o dia 17 de dezembro para vacinar o rebanho em Mato Grosso. A prorrogação foi comunicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) nesta sexta-feira (25.11).

Nesta etapa devem ser vacinados os bovinos e bubalinos de todas as idades, inclusive os animais pertencentes às propriedades localizadas no Baixo-Pantanal mato-grossense.

Após a imunização, a vacinação deve ser comunicada ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) até o dia 24 de dezembro. A estimativa é de que 33 milhões de animais sejam vacinados nesta etapa em Mato Grosso, segundo o Indea.

Somente os municípios da região Noroeste de Mato Grosso, que já são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como “zona livre de febre aftosa sem vacinação”, não devem imunizar o rebanho. São eles: Rondolândia e algumas propriedades dos municípios de Colniza, Aripuanã, Juína e Comodoro.

Vacinação suspensa

A campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2022 pode ser a última em Mato Grosso e outros cinco estados, além do Distrito Federal. A vacinação será suspensa como parte do Plano Estratégico da Febre Aftosa (PNEFA) criado pelo Mapa, junto às instituições interessadas, para ampliar as zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país a partir de 2023.

Mato Grosso está livre da doença, com vacinação, desde 1996.