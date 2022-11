As regiões Oeste e Noroeste foram as mais impactadas, com redução de 18,74 pontos percentuais e 14,59 pontos percentuais respectivamente

Os abates de bovinos em Mato Grosso caíram 12,14% mês passado ante a setembro e influenciou diretamente na utilização real dos frigoríficos, pesquisados pelo IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária), que caiu 10,32 pontos percentuais e ficou na média de 74,71%.

As regiões Oeste e Noroeste foram as mais impactadas, com redução de 18,74 pontos percentuais e 14,59 pontos percentuais respectivamente, e fixaram-se na média de 65,96% e 58,58% no período, na mesma ordem. Este recuo na utilização frigorífica real do estado teve como pivô a menor oferta de animais terminados e a redução da demanda industrial. Este fator foi observado pelas escalas de abate que permaneceram altas, influenciadas pelo excedente de carne bovina nos frigoríficos causado pela demanda interna estagnada.

Para este mês, a proximidade das festividades de final de ano e eventos esportivos prospectam aumento na demanda da população, o que deve impulsionar a utilização frigorífica no Estado, prevê o IMEA.