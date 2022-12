Alguns produtores estão sendo mais beneficiados que outros, devido às condições meteorológicas.

O plantio da soja atingiu 99,58% nesta semana, em Mato Grosso e, o volume de chuva, nas últimas semanas, foi abaixo do esperado, em algumas regiões do estado. Por outro lado, em algumas lavouras, o tempo tem contribuído para o bom desenvolvimento das plantas, onde a estimativa é de boa produtividade.

Segundo o superintendente do Instituto Mato-grossense de economia agropecuária (Imea), Cleiton Gauer, a semeadura deste ano obteve um ritmo muito bom, se comparado com o histórico do estado.

“Ficou um pouco atrás da última safra, mas, mesmo assim, tivemos um ritmo bastante forte”, disse.

Gauer explica que a região oeste está sofrendo com o período de estiagem. Segundo ele, são mais de 20 dias sem chuva, o que está prejudicando a cultura do estado.

“Nós somos um estado com 11,8 milhões de hectares cultivados, então, algumas regiões estão com desenvolvimento positivo e outros sofrendo com a escassez da chuva. Uns produtores estão sofrendo mais que outros, já que alguns deles foram beneficiados com chuvas pontuais”, explicou.

De acordo com o agricultor de uma fazenda, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, Osvaldo Pasqualotto, a safra da propriedade está se desenvolvendo bem, devido as condições meteorológicas, entretanto, os custos de produção estão maiores do que no último plantio.

“Os custos esse ano estão bem maiores, não fica menos do que 45 a 50 sacas de soja por hectare, o custo da lavoura. No ano passado, eu acredito que o custo teria sido em torno de 10% menor. Esse ano, devido à falta de adubo e o aumento do combustível, impactou bastante na nossa atividade, então a lucratividade, no final, vai ser bem menor”, ressaltou.