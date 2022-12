Nesta semana e na próxima, a programação segue nas cidades de Cáceres e Barra do Garças, respectivamente

A equipe do Escritório Regional de Sinop participou da oficina sobre a divulgação de políticas públicas voltadas ao crédito rural que aconteceu na quarta e quinta-feira (30.11 a 1º.12). A capacitação já aconteceu em Alta Floresta, São Felix do Araguaia, Cuiabá e Rondonópolis. Fecha o ciclo, as cidades de Cárceres e Barra do Garças que serão realizadas está semana e na próxima, respectivamente.

Realizada na sede da Embrapa, participaram da qualificação 24 técnicos, sob a orientação do gerente de crédito rural da Empaer, Mariano Batista de Campos que explicou sobre o portal de crédito via (Coban), realizou exercícios de proposta de crédito via Pronaf Mais Alimentos e as principais linhas de crédito estabelecidas.

Ainda na ocasião, os participantes aprenderam sobre a importância dos lançamentos das informações sobre o crédito junto ao Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento das Atividades da Empaer (Sagae).

Segundo Mariano, os técnicos ainda apresentaram os resultados dos trabalhos junto ao Sagae o ano passado e o que foi planejado e executado em 2022. “A oficina oportuniza alinhar as informações especificas sobre crédito rural, além da emissão de cadastro com limite de crédito, procedimentos para Emissão do CAF em substituição da DAP”.

A oficina encerrou com uma palestra sobre análise financeira “Na ponta do lápis”, com a equipe da cooperativa de credito Sicredi.

Empaer