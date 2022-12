A prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária realizou a entrega de um caminhão baú câmara fria, em termo de cessão de uso, à Cooperativa dos Aquicultores do Portal da Amazonia – COOPERPAM.

E entrega foi realizada na sede da prefeitura, o ato de entrega contou com a presença de vereadores e secretários. Das mãos do prefeito Valdemar Gamba, o presidente da COOPERPAM, Claudeci dos Santos e cooperados, recebeu a chave do caminhão, que passa a atender as demandas dos pequenos produtores.

Foi assinado o termo de cessão de uso, a título gratuito, de um Caminhão IVECO/TECTOR 310E30CE, diesel, 300 CV com capacidade de 20.950 (vinte mil, novecentos e cinquenta) Kg, quatro eixos, cor predominante branca, ano 2022, modelo 2022, para utilização nos serviços de transportes de pescados oriundos da agricultura familiar, cuja finalidade é a de fomentar e fortalecer a atividade da piscicultura no município de Alta Floresta.

A aquisição do veículo se deu por meio de projeto elaborado pela equipe da secretaria de Agricultura e Pecuária e apresentado junto a secretaria de estado de Agricultura Familiar, de onde foram destinados valores por meio de emenda parlamentar, do deputado federal Juarez Costa.

“A nossa intenção é fomentar e fortalecer ainda mais, sobre tudo a questão da psicultura no município que ela está pulsante, então tendemos a fortalecer e sobre auxiliar a questão da logística aos nossos piscicultores”, apontou o secretário de Agricultura e Pecuária, Marcelo Souza.